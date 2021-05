Ex alcalde de Rengo fue denunciado por malversación de fondos públicos

La Municipalidad de Rengo oficializó una denuncia en contra del ex alcalde subrogante de la comuna Julio Ibarra Maripangue por "los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de documentación pública".

Estos hechos, según la denuncia, ocurrieron durante julio de 2020 y febrero del 2021, cuando Ibarra Maripangue se desempeñaba como máxima autoridad de la comuna.

"De estas investigaciones debe tomar conocimiento el Consejo de Defensa del Estado por el interés fiscal, siendo estas las primeras denuncias cursadas, a la espera del desarrollo de la investigación y de la formalización de otras por diversos delitos", señaló el municipio en un comunicado.

"El municipio no se referirá al detalle de cada una de estas causas, las que se enmarcan en las figuras ya indicadas, dejando en manos de los estamentos calificados (...) se solicitará que las investigaciones sean asumidas por el Sr. Fiscal Nacional o por quien él designe", cierra el texto.

Ibarra: "Es una mentira"

Por su parte, Ibarra desestimó las acusaciones, las calificó de una mentira y apuntó a la campaña electoral del alcalde Carlos Soto, que busca la reelección y con quien disputa el sillón municipal, en su contra.

"Yo operé bajo todo el respaldo y la jurisprudencia de la Contraloría. Tengo el informe de la Contraloría con respecto a los procedimientos que aplicamos en las normativas que competen a la Municipalidad de Rengo", dijo el otrora jefe comunal.

Ibarra sostuvo que la situación que ocurre hoy en la comuna es producto de la contienda que sostiene Soto por llegar al municipio.

"Es una forma de operar políticamente de él (Soto) para descalificarme frente a la comunidad. Tratando de enlodarme en situaciones irregulares que no son ciertas, no son reales. La comunidad de Rengo conoce mi transparencia y sabe de mi honestidad. Mi honestidad no se compra con plata ni se vende", afirmó el candidato a alcalde.

El ex jefe comunal subrogante señaló que acudirá hasta la Policía de Investigaciones para ver los hechos denunciados por el municipio que hoy dirige Soto.