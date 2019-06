Ex intendente cometió "abuso sexual por sorpresa" contra una garzona

El ex intendente de la Región de O'Higgins Wladimir Román Miquel (ex UDI, actual militante de Evópoli) fue formalizado este viernes por el delito de abuso sexual por sorpresa, que perpetró contra una garzona del Casino Monticello ubicado en la comuna de Mostazal.

El hecho -ocurrido en horas de la tarde de ayer- quedó registrado en las cámaras de seguridad del Casino: Román estaba jugando en una máquina y pidió un trago de cortesía a una garzona, a quien agredió sexualmente.

"El imputado se encontraba jugando en una de las máquinas y solicitó un servicio de ella, y en ese momento realiza tocaciones en algunas partes íntimas de la víctima", detalló la fiscal adjunta de Graneros, Javiera Oro.

La audiencia de formalización de cargos se realizó en el Juzgado de Garantía de Graneros.

"Sorpresa"

La persecutora precisó que la otrora autoridad regional de O'Higgins (2012-2014) fue formalizada por el abuso sexual "por sorpresa", tipificado en el Artículo 366 inciso 3 de la Ley N° 21.153.

"Es una figura nueva, donde no hace exigencias que anteriormente se hacían en casos de, por ejemplo, fuerza, intimidación, o amenaza de la víctima", explicó.

La víctima presentó una denuncia, por lo que el ex intendente de O'Higgins fue detenido la noche del jueves por Carabineros.

"Soy culpable"

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, el ex presidente regional de la UDI reconoció su responsabilidad en los hechos, que atribuyó a una mezcla de alcohol y medicamentos antidepresivos.

"Soy culpable, no recuerdo haberlo hecho, pero las cámaras no mienten", admitió.

"Trataré de salir del fondo", dijo el ex presidente regional de la UDI.

"Es mi responsabilidad no haber tratado la depresión que me aqueja hace año y medio, mezclar antidepresivos con alcohol jamás tendrá un buen resultado. Algo que en otros tiempos podía ser una broma, hoy no lo es y yo lo sabía (...) Hice algo muy malo ayer y como siempre asumiré las consecuencias de mis actos", escribió, prometiendo que tratará de "salir del fondo".

Medidas cautelares y renuncia

La audiencia de formalización se realizó en el Juzgado de Garantía de Graneros, donde el imputado evitó hablar con la prensa.

El juez Rubén Donoso le impuso las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima por un plazo de investigación de 60 días.

AHORA: Juzgado de Garantía de Graneros decretó cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y al Casino Monticello a ex intendente de O'Higgins, Wladimir Román, imputado por abuso sexual. Plazo de investigación: 60 días. pic.twitter.com/5B54hNkw72 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 14 de junio de 2019

En tanto, el Servicio de Salud O'Higgins comunicó que Wladimir Román, quien se desempeñaba como asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, presentó este viernes la renuncia al cargo, la que fue aceptada.