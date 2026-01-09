Exalcalde de Rancagua recibió sentencia: 16 años de cárcel por corrupción

El Tribunal de Juicio Oral en el Penal de Rancagua estableció una sentencia de 16 años de presidio al exalcalde de esa ciudad Juan Ramón Godoy por una serie de delitos de corrupción cometidos mientras ejercía el cargo.

Godoy, quien renunciara al Partido Socialista tras estallar el escándalo de corrupción, fue declarado culpable de utilizar su cargo para favorecer intereses privados mediante el uso irregular de recursos públicos y contratos municipales.

La condena dictada este viernes contempla 12 años de cárcel por los delitos de cohecho agravado y fraude al Fisco y cuatro años adicionales por lavado de activos.

Asimismo, deberá pagar multas por más de 400 millones de pesos por fraude al fisco, 200 UTM (cerca de 13 millones 908 mil pesos) por lavado de activos, y más de 540 millones por daño patrimonial, en base a la demanda del Consejo de Defensa del Estado.

Para el Ministerio Público, la sentencia es un precedente relevante en materia de persecución penal de delitos de corrupción en el ámbito municipal.

El detalle completo de las penas será conocido una vez que el tribunal revele el fallo íntegro.

"Gobernanza fraudulenta"

El fiscal de Alta Complejidad de O'Higgins, Nicolás Núñez, valoró el fallo y afirmó que quedó acreditada una "gobernanza fraudulenta" encabezada por el entonces alcalde, tanto en la Municipalidad de Rancagua como en la Corporación Municipal.

El persecutor puntualizó que Godoy incurrió en el "pago de sobornos a cambio de asignar contrataciones públicas, ya sea por trato directo o licitaciones millonarias".

Según explicó Núñez, el esquema de corrupción no favoreció a un solo empresario, sino que a distintos actores. Esto permitió acreditar cuatro delitos de cohecho, uno de ellos de especial gravedad por considerarse fraude al fisco, hechos que fueron reconocidos por el tribunal en su fallo.

El ilícito más severo corresponde a la licitación de proyectos para 34 colegios mal ejecutados, de acuerdo con los antecedentes ratificados en esta jornada.

Por otro lado, el tribunal reafirmó que el empresario Javier Cornejo, amigo de Godoy, le facilitó sus tarjetas bancarias para blanquear el dinero obtenido a través del cohecho.

El concejal querellante, aseguró que "esto detonó por el episodio de las pinturas en colegios, 34 colegios que fueron mal ejecutados, una licitación que tenia faltas a la providad por todos lados", pero sin embargo, agregró "lo que nos termino de converser fue la actitud que el alcalde Godoy se puso de lado de los empresarios y no resguardar los recursos municipales".