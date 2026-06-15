Cámara aprobó comisión investigadora por diferencias en cifras de producción de Codelco

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora para indagar las diferencias detectadas en las cifras de producción de Codelco.

Según se informó, la instancia contará con un plazo de 30 días para desarrollar su mandato y recopilar antecedentes relacionados con las discrepancias detectadas en los registros de la principal empresa estatal del país.

La decisión se produce semanas después de que saliera a la luz una auditoría interna que detectó una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre en los registros de producción informados por la cuprífera correspondientes a 2025.

El caso tuvo repercusiones al interior de la estatal. Más de 6.000 trabajadores debieron iniciar la devolución de bonos asociados al cumplimiento de metas productivas, luego de que la corrección de las cifras modificara los resultados que sirvieron de base para el pago de dichos incentivos.

La situación también derivó en medidas adoptadas por la administración de Codelco, incluyendo sanciones contra ejecutivos involucrados y la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público para esclarecer eventuales responsabilidades.

El episodio generó preocupación transversal en el Congreso. Parlamentarios de distintos sectores calificaron los hechos como graves y plantearon la necesidad de determinar cómo se produjo la diferencia entre las cifras reportadas y los resultados corregidos.

En ese contexto, la Cámara resolvió constituir una comisión investigadora que deberá revisar los antecedentes disponibles, recabar información y elaborar conclusiones respecto de las discrepancias detectadas en los registros de producción de la empresa estatal.