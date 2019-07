Familia de joven apuñalado en San Vicente pide justicia: Aún no hay detenidos

Este martes se desarrollaron los funerales del joven de 17 años, Tomás Acevedo, quien fue encontrado muerto el domingo pasado en un sitio eriazo, cerca de la ribera del río Tinguiririca y del puente Zamorano.

El cuerpo del adolescente presentaba 85 heridas cortopunzantes, según estableció la PDI, por lo cual la Fiscalía en conjunto con los detectives continúan investigando el móvil del hecho.

"Justicia para Tomás somos todos, cada uno de nosotros. Las mamás que hagamos nuestra pega, los profesores, los amigos. Yo creo que la justicia es a lo último que se le puede pedir, es cuando ya llega no hay nada que hacer", indicó a TVO San Vicente, Patricia Olea, tía de la víctima.

La familiar de Tomás agregó que "tengo fe que se va a esclarecer esto, pero a mí no me sirve de nada. No me van a devolver a Tomás, no le van a devolver a la vida a mi hermana -porque se fue su vida-, solo que esta justicia para Tomás sea para que cuiden a cada uno de sus hijos".

El hecho que es investigado por la Fiscalía, aún no cuenta con personas detenidas.