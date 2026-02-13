Incendio en supermercado de Machalí moviliza a 13 cuerpos de Bomberos

Una emergencia de gran magnitud se registró en la comuna de Machalí, Región de O'Higgins, donde un violento incendio afecta las dependencias del supermercado El Trébol, ubicado en el sector del cruce del mismo nombre.

Las llamas comenzaron pasadas las 13:30 horas, cuando el recinto mantenía flujo de público. Ante la rápida propagación del fuego, se activaron de inmediato los protocolos de evacuación para resguardar a trabajadores y clientes.

Producto de la emergencia, el supermercado fue evacuado, al igual que vecinos de la Villa El Portón, colindante al recinto. Cerca de 50 viviendas fueron evacuadas hacia una zona segura.

Debido a la magnitud del siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Machalí recibió apoyo de diversas comunas de la provincia de Cachapoal. El delegado presidencial de O'Higgins, Fabio López, informó que "se ha dispuesto el despacho de gran parte de los recursos de la provincia, con el apoyo coordinado de 13 cuerpos de Bomberos".

La autoridad agregó que actualmente operan 34 unidades especializadas en el lugar y que "la estrategia prioriza el uso de carros de abastecimiento, un alto caudal de agua y escalas mecánicas, con el objetivo de lograr el confinamiento del fuego y evitar su propagación".

La Delegación Presidencial confirmó que hasta ahora no se registran personas lesionadas, mientras continúan las labores para controlar el incendio.