Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.0°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de OHiggins
Tópicos: País | Región de OHiggins

Incendios en O'Higgins: Controlan emergencia en Litueche y sigue el combate en Pichidegua

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la tarde de este viernes la alerta amarilla para Litueche, en la Región de O'Higgins, tras controlar el incendio forestal que afectó a la comuna y que dejó tres viviendas y 765 hectáreas de vegetación destruidas.

De todas maneras, no todas son buenas noticias en la región. El siniestro forestal que afecta a la comuna de Pichidegua sigue en combate, dejando 235 hectáreas afectadas y dos casas devastadas.

Las autoridades y equipos de bomberos continúan trabajando para controlar este último foco y prevenir mayores daños en la región.

Síguenos en Google News
Las + leídas