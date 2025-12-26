Incendios en O'Higgins: Controlan emergencia en Litueche y sigue el combate en Pichidegua

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la tarde de este viernes la alerta amarilla para Litueche, en la Región de O'Higgins, tras controlar el incendio forestal que afectó a la comuna y que dejó tres viviendas y 765 hectáreas de vegetación destruidas.

De todas maneras, no todas son buenas noticias en la región. El siniestro forestal que afecta a la comuna de Pichidegua sigue en combate, dejando 235 hectáreas afectadas y dos casas devastadas.

Las autoridades y equipos de bomberos continúan trabajando para controlar este último foco y prevenir mayores daños en la región.