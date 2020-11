Juan Carlos Latorre sale de carrera por la Gobernación de O'Higgins tras contagio de Covid

El ex diputado y ex timonel DC Juan Carlos Latorre confirmó que no seguirá en carrera para ser gobernador de la Región de O'Higgins, a objeto de concentrarse en su recuperación del Covid-19.

El ex parlamentario se mantiene con complicaciones producto del virus, que incluso lo llevó a ser internado.

"(Agradezco) la gran cantidad de personas que han estado permanentemente preocupadas por mi salud y la de mi familia. Agradezco los innumerables mensajes de apoyo, las oraciones por mi recuperación, las muestras de solidaridad. Todo ello ha sido muy importante en los momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y por eso lo agradezco con total honestidad", dijo Latorre.

"Hombre jugado y preparado"

El presidente de la DC, Fuad Chahín, expresó "agradecimiento a Juan Carlos por haber aceptado competir para gobernador, haciendo suyo el anhelo de desarrollo y oportunidades para una Región que habría sido representada muy bien por él".

El timonel dijo que se trata de "un hombre jugado, muy preparado y cuyo compromiso con la comunidad y el trabajo en terreno, es conocido por todas y todos".

"Por esa razón, siento mucho que no siga adelante, pero acá lo principal es su recuperación y es en lo que debe concentrarse ahora, porque está dando también otra pelea excepcional: superar el covid", agregó el timonel.

"Juan Carlos era una de nuestras principales cartas en las elecciones que vienen. Estoy seguro que no sólo ganaría las primarias, sino que la elección general. Por esta razón, tengo el convencimiento que cuando se recupere seguirá trabajando por más y mejor democracia y en los espacios de elección popular que signifiquen nuevos desafíos", cerró Chahin.