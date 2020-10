Seremi de Salud de O'Higgins se defiende tras acusaciones de fraude al fisco

Durante esta jornada se dio a conocer que el actual seremi de Salud de O'Higgins, Pablo Ortiz, es indagado por presuntos delitos de fraude al fisco mientras formaba parte como jefe administrativo y de finanzas del Instituto de Salud Pública (ISP).

La información fue dada a conocer a través de un reportaje de Interferencia, quien, manifestó que Ortiz se le pidió en 2018 la renuncia a su ex cargo, luego que supuestos servicios de software contratados, no habrían entrado en funcionamiento en el periodo señalado, cancelándose de igual forma por dichos servicios.

Dicha publicación asegura que la autoridad sanitaria es investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, tras una denuncia realizada por directora (s) del ISP, de aquel entonces.

Ortiz aseveró respecto al hecho que "soy completamente inocente, no tengo ninguna investigación sobre mi persona. La Contraloría nunca me ha formulado ningún cargo, ni nada, ni siquiera me ha llamado a declarar por esta denuncia, por lo tanto estoy muy tranquilo y en el caso del Ministerio Público, tampoco el fiscal me está sustanciando ninguna investigación, ni he tomado conocimiento de ello".

"A mi se me llamó hace cerca de un año atrás, por parte de una comisaria de la PDI, quien me expuso la denuncia, yo ahí conocí la denuncia, porque me la leyeron, yo no la conocía y manifesté estar dispuesto a colaborar", puntualizó el secretario ministerial.

La autoridad sanitaria agregó que "no recuerdo en este minuto, piensa que son hace dos años y medio atrás, estos software son hace más años atrás, se contrataron como hace cuatro años atrás (...) el recuerdo que yo tengo fehacientemente es que las empresas trabajaron afanosamente y que esos software están disponibles".

Por su parte, la intendenta de O'Higgins, Rebeca Cofré, aseveró que "yo esta mañana he tenido comunicación con Santiago y estoy esperando que ojalá me entreguen un detalle de la información porque lo encuentro difícil para enfrentar una cosa así. Yo creo que en todas las regiones y todos los intendentes esperamos que nuestros equipos no tengan ninguna comunicación".

Respecto a si se solicitará la revisión del nombramiento, la máxima autoridad regional aseveró que "absolutamente, porque en la trayectoría que tengo en la política, en cargos públicos, me ha gustado trabajar con tranquilidad y hoy día más que nunca donde la ciudadanía nos exige mucha trasparencia, que tenemos que ser consecuentes con lo que significa el servicio público".

Finalmente, Ortiz señaló que estudia iniciar acciones legales parar restituir su honra.