Sujeto fue asesinado tras riña en la vía pública en Rancagua

Personal de Carabineros investiga el asesinato de un hombre de 37 años, hecho ocurrido en la intersección de Avenida República con Constitución en la comuna de Rancagua.

La víctima tenía al menos una herida cortopunzante y en el lugar se encontró un estoque y otra arma blanca, los que corresponderían a una riña ocurrida en el lugar.

La fiscal Javiera Oro detalló que "la dinámica estamos trabajándola con testimonios básicamente de personas que podrían haber visto los hechos y también recabando otros antecedentes, principalmente respecto de cámaras y el sitio del suceso, porque hay bastante evidencia cercana al sector que podría dar cuenta de la trayectoria que tomó la víctima".

Aunque hasta el momento se desconoce su identidad, se confirmó que la víctima tiene diversos antecedentes por delitos contra la propiedad.