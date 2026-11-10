Diputado UDI pide extender hasta marzo el límite al alza de combustibles

El diputado y vicepresidente de la UDI Eduardo Cretton propuso extender hasta mediados de marzo el límite a las alzas de los combustibles, anunciado por el Gobierno para un periodo de 90 días, con el objetivo de aliviar los costos del transporte y permitir que concluyan las cosechas en el sur del país.

En El Primer Café de Cooperativa, y en medio de las movilizaciones de camioneros por el precio del diésel, los peajes y el TAG, el parlamentario valoró la iniciativa que busca limitar a 20 pesos los incrementos, pero planteó que se necesita un esfuerzo adicional.

"Yo valoro lo que ha anunciado el gobierno de que vamos a comenzar a contener las alzas con un tope máximo de 20 pesos durante los próximos 90 días, pero creo también, poniéndome en el lado de los camioneros -que los conozco bastante bien-, que la situación es compleja, porque el margen del negocio ya no da", afirmó.

En esa línea, sostuvo: "Proponemos que esto se extienda un poco más allá de 90 días, particularmente hasta mediados de marzo para que se puedan terminar las cosechas en el sur del país".

Medidas para pymes y revisión de las tarifas del TAG

Cretton también pidió dar urgencia al proyecto del Estatuto de las Pymes, que, según explicó, permitiría mantener de manera permanente el impuesto corporativo de estas empresas en 12,5%.

A ello sumó una propuesta para abordar otra de las demandas de los transportistas: estudiar si el mecanismo de rebaja del TAG de la Autopista Central puede aplicarse en otras concesiones.

"Recordemos que ahí, en ese caso, a raíz de que se va a ampliar la concesión un par de años, se va a permitir una rebaja en la tarifa del TAG. Y, por lo tanto, yo creo que ese modelo hay que ver si es que es posible extenderlo a otras concesiones a lo largo del país", señaló.

El diputado insistió en que las soluciones deben considerar tanto las dificultades de los transportistas como el escenario internacional que ha presionado los precios de los combustibles.

El diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, defendió el manejo fiscal del Ejecutivo, aunque reconoció que las medidas pueden resultar insuficientes y manifestó disposición a discutir apoyos adicionales.

Asimismo, comprometió celeridad en la tramitación del proyecto sobre combustibles y llamó a privilegiar las conversaciones con los gremios movilizados.

"Acá hay una preocupación legítima que tenemos que tomarla", sostuvo Romero, quien pidió mantener abiertos los canales de diálogo y evitar que la protesta derive en un conflicto físico.

Oposición cuestiona la oportunidad de las medidas

Desde la oposición, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, acusó una reacción tardía del Gobierno y advirtió sobre las dificultades de los pequeños transportistas para trasladar sus mayores costos a los clientes.

"Las medidas que toma el Gobierno ahora las toma ya con la soga al cuello, cuando ya la gente está desesperada", cuestionó la senadora.

Consultada por cómo destrabar el conflicto, pidió al Ejecutivo hacer política y conversar con los sectores afectados: "Aquí tiene que haber diálogo con los sectores productivos, tiene que haber diálogo con los trabajadores".

Por su parte, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, sostuvo que el impacto del encarecimiento de los combustibles excede al transporte de carga, en una jornada marcada por los cuestionamientos de transportistas y opositores a las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

"Nos hubiese gustado que estas medidas se tomaran mucho antes y que no fuese bajo presión hoy día de la movilización de los camioneros que se sensibilicen respecto de cómo la están pasando las familias trabajadoras", afirmó.

Figueroa planteó además postergar la entrada en vigor de la rebaja del impuesto corporativo a las grandes empresas, prevista para el próximo año, con el propósito de disponer de mayores recursos para enfrentar la situación.