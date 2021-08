Vecinos de Comité San José pernoctan en casas que no han sido entregadas tras cuatro años de espera

Distintos vecinos y familias del Comité San José de Codegua se encuentran pernoctando en las viviendas a las que postularon hace más de cuatro años y que hasta la fecha, no se les han sido entregadas por diversas problemáticas en el proceso.

Durante los últimos días, diversos grupos de la asociación han realizado diversas protestas, incluso cortando la Ruta 5 Sur, con el objetivo de visibilizar su situación, hecho que ya habían realizado en enero pasado.

"Nosotros llegamos a la desesperación de tomarnos la obra, ya que la constructora se fue de acá, nuestras casas quedaron botadas. No nos dieron ninguna solución en ese momento de resguardar nuestras viviendas, por eso nos vimos en la obligación de cada uno de venirnos para acá. Estamos de 2017 esperando nuestra casa propia, con mil prorrogas, la espera era para el 2019", indicó Rosa Castro, socia del Comité San José.

La mujer agregó que "la gente no quiere seguir esperando. No tenemos agua, no tenemos luz, pero hay mucha gente que necesita su casa y prefiere venirse en estas condiciones".

Por su parte, el director regional del Serviu, Manuel Alfaro, agregó que "efectivamente la semana pasada la empresa hizo abandono de las obras, dejando solamente un 5%. Estamos viendo los cobros de las boletas de garantías, para poder generar la contratación de dichas viviendas lo antes posible y así, poder contratar".

La autoridad agregó que "estamos haciendo mesas de trabajo. La entidad patrocinante es de una entidad de la municipalidad (...) las viviendas hoy no cuentan ni con agua, ni con luz, porque esas faenas no se habían llevado a cabo, ni tampoco con recepción municipal".