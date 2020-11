Alcalde de Iquique por error en anuncio del Gobierno: "El despelote sigue siendo el máximo"

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, se mostró completamente indignado por la equivocación del Gobierno al difundir en sus redes sociales que la comuna de Iquique avanzaba a la Fase 3 del Plan Paso a Paso, siendo que solo lo hará la comuna de Alto Hospicio.

Lo anterior ocurrió durante la jornada de este jueves, cuando la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, si bien señaló que Alto Hospicio pasaba a Fase 3, las gráficas difundidas por el Gobierno -en redes sociales y en el balance a nivel nacional- daban cuenta que Iquique también lo hacía, sin embargo, minutos después la información fue corroborada y se confirmó que Iquique sigue en Fase 2.

Así apareció en la gráfica del balance nacional que Iquique pasaba a Fase 2. (Foto: Pantallazo) Así apareció en redes sociales del Ministerio de Salud. (Foto: Pantallazo) El error provocó el enojo de los iquiqueños quienes se manifestaron a través de redes sociales. Nos tienen pal weve.... #iquique — MissShile (@MissChile007) November 19, 2020

No espero NADA de ustedes, pero aún así logran decepcionarme. El #PeorGobiernoDeLaHistoria y su error con #Iquique jugó con las expectativas de todos 💔 — Tamara Rojas Aguirre (@oONeridaOo) November 19, 2020

#ElPeorGobiernoDeLaHistoria no puede jugarle así de chueco a #Iquique... Como q solo #AltoHospicio a etapa #Preparacion? Un insulto para #Zofri, turismo y restaurantes locales q ya empezaban a ilusionarse con abrir#RenunciaQuezada pic.twitter.com/xGjYghvvO7 — Marcelo Gálvez (@titomarcelo) November 19, 2020

El enojo del alcalde

Quien tampoco tardó en reaccionar fue el alcalde de Iquique quien manifestó no entender como Alto Hospicio puede pasar a Preparación e Iquique no, siendo que las dos comunas comparten el mismo hospital.

"Lo que yo no encuentro razonable es que se separe a Iquique de Alto Hospicio, eso no es razonable porque el único hospital de la región está en Iquique. Ahora si todos los enfermos de la región siguen contando en Iquique, nunca vamos a pasar de fase por tener un hospital y estar en Iquique, no pueden cargarle la mano a las iquiqueñas y a los iquiqueños", señaló.

Soria fustigó que la decisión de dejar a una en Fase 3 y a la otra no, obedece solo al "desconocimiento total de las autoridades de nivel central que han reconocido que no tienen el control de la frontera, no nos están dando ni blindado la protección debida, este Gobierno no está brindado la protección debido a los ciudadanos de Tarapacá".

Sobre el error en las gráficas, el jefe comunal insistió en decir que se debe a una decisión política.

"Lo que me parece aberrante y más que extraño, es que lo que se prepara para la televisión y lo que se muestra gráficamente después es leído de otra forma por la subsecretaria de Prevencion del Delito, y ahí es donde uno empieza a dudar, si uno estaba en la lista y después por algún tipo de decisión, que puede ser política, lo más facil es rallar la lista que va a leer la subsecretaria, pero se les olvidó cambiar la gráfica, y ahí quedan al descubierto; que aquí nadie entiende nada y este Gobierno no entiende nada, no entienden los ministros, no sé que les pasa para poder dividir Iquique de Alto Hospicio", dijo Soria.

Por último manifestó que "el despelote sigue siendo el máximo porque nos colocan en un tema y nos avisan a todos los iquiqueñlos que avanzamos a Fase 3, y ahora dicen no no, nos equivocamos, hasta cuando las equivocaciones".

Hay que señalar que esta situación no es la primera vez que ocurre, ya que el pasado 8 de octubre Iquique y Alto Hospicio aparecieron en las gráficas del Gobierno retrocediendo a cuarentena, situación que también generó molestia en la comunidad.

Seremi de Salud

El seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, salió al paso del error en cuestión y pidió "disculpas por la informacion que salió en redes sociales, pero había que hacer la aclaración".

Sobre cual fue el criterio para que la comuna Alto Hospicio, a diferencia de Iquique, avance en el Plan Paso a Paso, Fernández sostuvo que la decisión no fue una fotografía del momento, si no un análisis de varias semanas.

"Ambas comunas han sido evaluadas en lo que corresponde a los parámetros que ha definido la estrategia gradual paso a paso como es; el número de casos que se presentan a nivel comunitario, además de indicadores como el RE, que corresponde a la tasa de reproducción del virus y la capacidad que se tiene a partir del trabajo de la red asistencial de hacer la trazabilidad de cada uno de los casos. En ese sentido el comité de expertos del ministerio ha recomendado que Alto Hospicio está en condiciones de pasar a etapa de Preparación", señaló.

Por la situación en la que se encuentra Iquique declaró que "si bien hemos presentado reducciones de casos en las ultimas dos semanas, se ha visto incrementado los casos a nivel de poblacion residente", además agregó que "el ministerio no esta considerando dentro de la informacion diaria los casos positivos que derivan de la administración de los recintos en los que se encuentran los migrantes haciendo aislamiento", cerró.