El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, fue captado bailando animadamente saliéndose de todo protocolo sanitario. El hecho se registró este lunes cuando vecinos, dirigentes y hasta el ex gobernador por Iquique, Álvaro Jofré, participaron de la despedida de la, hoy, ex concejal por la misma comuna, Giovanna Trincado. En las imágenes se puede observar que ni la edil, ni el jefe comunal llevan puestas mascarillas, y tampoco respetan el distanciamiento físico. Alto Hospicio aún se encuentra en etapa de transición, razón por la cual se permiten solo 10 personas en lugares cerrados, situación que tampoco se cumplió. Desde el municipio aún no se refieren al tema, y por redes sociales los usuarios no han visto con buenos ojos el actuar de las autoridades.

