Alto Hospicio: Hallan cuerpo de hombre con múltiples heridas cortopunzantes

En la mañana de este martes fue hallado el cuerpo de un hombre con múltiples heridas en la vía pública en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

La víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 30 años, cuyo cuerpo presentaba diversas lesiones atribuibles a un ataque con arma cortopunzante. Hasta el momento se desconoce su identidad.

Hasta el sitio del suceso llegaron detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, quienes iniciaron diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo se produjo en el sector de Pasaje 4 con calle Santiago, detrás de una toma de terreno ubicada en las cercanías del Hospital de Alto Hospicio.

En el lugar, los equipos especializados realizaron el levantamiento de evidencias, el empadronamiento de posibles testigos y la revisión de cámaras de seguridad para determinar la eventual participación de terceros.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Legal para la autopsia, mientras el Ministerio Público continúa coordinando las pericias destinadas a esclarecer este homicidio ocurrido en la comuna.