Tópicos: País | Región de Tarapacá

Carabineros detuvo a sujeto que portaba arma de fogueo en Iquique

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Un ciudadano chileno de aproximadamente 35 años fue detenido la tarde de este martes en el sector centro de la ciudad de Iquique, luego de que un testigo denunciara a Carabineros la presencia de un hombre armado en la vía pública.

De acuerdo con la información policial, efectivos de la Primera Comisaría de Iquique se trasladaron hasta la intersección de calle Juan Martinez, donde lograron ubicar al sujeto denunciado. En el operativo, Carabineros incautó un arma de fogueo y un arma blanca, que se encontraban entre las vestimenta del individuo.

El hombre fué detenido en el lugar y se encuentra a la espera de su control de detención, fijado para este miércoles en el Juzgado de Garantía de Iquique.

