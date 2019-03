Cirujanos de Santiago operaron a más de 100 pacientes en lista de espera en Iquique

Un equipo de cirujanos de Santiago viajó hasta Iquique para realizar cirugías vasculares. Las cirugías estuvieron enfocadas en las várices de pacientes que llevaban casi dos años en lista de espera.

La unidad prequirúrgica del hospital Dr. Ernesto Torres, contactó a más de 100 pacientes quienes llegaron a atenderse con el presidente de la Asociación de cirugía Vascular, el doctor Eitan Swartz, y su par, el médico Vicente Rodríguez, quienes los evaluaron y se comprometieron a regresar para operarlos en una siguiente visita, que se concretó este fin de semana.

Swartz dijo que "generalmente con este tipo de patologías, como no son de urgencia y tampoco son GES, los pacientes quedan relegados, y después de un tiempo ya no son candidatos para cirugía. Entonces las listas de espera se vuelven engañosas porque se ven abultadas, pero de ellos no todos pueden optar a resolver su problema en pabellón".

La directora (s) del Servicio de Salud de Iquique, Patricia Quintard, dijo que "todos los esfuerzos de los equipos del hospital se centran en satisfacer la demanda asistencial de pacientes que llevan períodos prolongados esperando por una operación".