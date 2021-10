Delgado: "El camino para ingresar a Chile no son los pasos no habilitados"

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, respondió esta tarde a las duras críticas del alcalde de Colchane, Javier García, que más temprano en Cooperativa aseguró que la visita que realizó a la Región de Tarapacá junto a su par de Desarrollo Social, Karla Rubilar, "cambió para peor" la situación migratoria que se vive en dicha comuna altiplánica y que los anuncios hechos por el Gobierno ha hecho que el flujo de ciudadanos extranjeros sea mayor y de forma irregular.

La semana pasada los secretarios de Estado dieron a conocer una serie de medidas para asistir a los miles de migrantes que se encuentran varados en la zona norte tras cruzar la frontera a pie, entre ellos, el levantamiento de albergues en Colchane, Iquique y Huara.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el alcalde de Colchane señaló esta mañana que la visita de los ministros "cambió para peor" la situación migratoria, ya que "lamentablemente todos los anuncios que ha hecho el Gobierno en términos de facilitar el traslado y la instalación de albergues, claramente ha hecho que muchos migrantes que se encontraban el Bolivia o Perú hayan decidido venir a Colchane y, por supuesto, ingresar de manera irregular".

El jefe comunal indicó que este "aumento significativo de ingreso indiscriminado de migrantes" trae más preocupaciones debido al colapso en el servicio de salud, la toma de espacios públicos y la inseguridad. "Cuando los migrantes tienen conocimiento de que hay un refugio por supuesto que acuden a ello y eso hace que sea un incentivo que otros puedan llegar a Colchane", agregó.

Consultado por los cuestionamientos del alcalde, Delgado dijo que como autoridad deben hacer un llamado a terminar con los ingresos por pasos no habilitados que incluso ponen en riesgo la vida de las personas, un día después de conocerse que una bebé de apenas nueve meses falleció mientras cruzaba junto a sus padres de nacionalidad venezolana la inhóspita frontera desde Bolivia.

"El camino para ingresar a Chile no son los pasos no habilitados. No es el paso clandestino la forma para ingresar a Chile, sobre todo cuando estamos en presencia de personas que son vulnerables, en este caso una bebé de nueve meses (...) Se exponen a bandas del lado boliviano, se exponen a coyotes que abusan de ellos, que les cobran", señaló el titular de Interior en una rueda de prensa.

"Vamos a seguir trabajando para decirles a las personas que quieran venir a Chile que lo hagan por la vía regular, pidiendo su visa en los consulados que están ya reabriendo tras el ciclo de pandemia", enfatizó el jefe de gabinete.