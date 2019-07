Dirigente pide a contralora regional denunciar "faltas a la probidad y posibles delitos de funcionarios"

Hasta la Contraloría Regional de Tarapacá llegó este martes el presidente de la Asociación Regional de Funcionarios de Contraloría (ANEC Tarapacá), José Martínez, para solicitar a la contralora regional, Sandra Estay, denunciar "faltas graves a la probidad y posibles delitos de funcionarios" ante la Fiscalía.

Lo anterior surge a raíz del "intervencionismo electoral" que Martínez acusó en 2018, y que -según él- fue maniobrado por trabajadores de la repartición, incluyendo la ex contralora regional Mariela Fernández.

"La idea es hacer efectiva la denuncia por graves falta a la probidad y posibles delitos cometidos por funcionarios de la Contraloría. Lo que pretendemos es que Contraloría se haga cargo de la responsabilidad que tuvieron la señora Mariela Fernández, Alejandro Miranda y Phillip Carrasco, estando claramente vinculados al caso y habiendo intervenido para que los funcionarios manipularan las elecciones", expresó Martínez.

El dirigente pide la remoción de este último funcionario, Phillip Carrasco, que hoy sirve como jefe de la Unidad Jurídica de la Contraloría, pues sostiene que desde dicho cargo "obstruye las presentaciones".

"Este caballero tiene, además, reiterados reclamos, no sólo por maltratos o actitudes poco empáticas con los trabajadores, sino que obstruye presentaciones, las dilata y no atiende los reclamos y/o denuncias que formulan autoridades, etcétera, y no se toman medidas. Esperamos que la Contraloria tome las medidas para trasladar o suspender a este funcionario mientras se lleva a cabo esta investigación", emplazó Martínez.

Suspensión de funciones y daños emocionales

El presidente de ANEC Tarapacá, quien también es consejero regional de la ANEF, dio cuenta además de los daños emocionales que le ha significado el haber sido suspendido de sus funciones hace ocho meses, tras el inicio de un sumario administrativo que la repartición ordenó, luego de haber recibido una carta firmada por 22 funcionarios acusando acoso laboral

"Llevo un año y medio sin poder trabajar. Hoy toda mi familia está con tratamiento. De hecho, la asistente social está tratando a mi señora, y mi hijo ha tenido que ser intervenido con programas sicológicos", señaló.

Respuesta de Contraloría

Consultada la institución acerca del emplazamiento realizado por Martínez, se limitaron a señalar que "Contraloría Regional de Tarapacá recepcionó la denuncia y será tramitada".