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Tópicos: País | Región de Tarapacá

Dos adolescentes fueron detenidos tras robo de auto y persecución en Alto Hospicio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Dos adolescentes de 15 y 16 años, de nacionalidad boliviana y en situación migratoria irregular, fueron detenidos por Carabineros tras robar un vehículo en la comuna de Alto Hospicio y protagonizar una intensa persecución policial por la Ruta A-16.

El ilícito comenzó cuando los individuos se apropiaron de un automóvil estacionado en la vía pública para luego huir a alta velocidad hacia el interior de la Región de Tarapacá. Alertados del robo, efectivos de la Segunda Comisaría de Pozo Almonte ejecutaron un operativo de cierre en la carretera que permitió cercar y capturar a ambos ocupantes al ingresar a la comuna.

Tras la fiscalización y la verificación de sus antecedentes migratorios, los dos menores de edad fueron puestos a disposición del Ministerio Público para enfrentar su correspondiente control de detención y formalización de cargos ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

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