Falleció profesora que era prioridad nacional para trasplante de hígado

Este miércoles falleció la profesora Jenny Manzo Córtes, quien desde hacía más de dos meses era prioridad nacional para un trasplante de hígado.

La noticia fue confirmada por su esposo y profesor del Liceo Bernardo de O'Higgins de Iquique, Williams Sembler, quien anunció el deceso de la educadora del Liceo Los Cóndores de Alto Hospicio a través de redes sociales.

Según señaló Sembler a Cooperativa Regiones, la docente presentó hace más de 15 años una hepatitis crónica autoinmune, enfermedad en que el mismo organismo de forma natural rechaza al hígado.

"Nosotros estamos juntos desde hace más de 20 años y ella ya venía tratándose esta enfermedad en Santiago, pero era leve y estaba bien. Con el tiempo se le fueron presentando manifestaciones y síntomas más agresivos", expresó el profesor.

En marzo de este año a Jenny se le declaró una cirrosis hepática y con eso la orden de ser trasplantada, por lo que fue derivada en el mes de junio hasta la Clínica Dávila en Santiago, donde quedó en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) durante la primera semana.

"Ella llega con su hígado en un 15 por ciento y queda ubicada en el tercer lugar de la lista. A la otra semana queda segunda y después ya quedó como prioridad nacional", comentó su esposo.

Lamentablemente, Jenny Manzo no pudo soportar la espera y falleció este miércoles a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

Crítica

El profesor además calificó como "falta de empatía" las fallidas entrega de órganos ocurridas en Temuco.

"No hay solidaridad, falta empatía, hay poca diligencia de pensar que hay gente que está esperando para poder vivir. Se perdieron todos esos órganos pudiendo haber dado vida a cuantas personas", indicó.

Además hizo un llamado al Estado chileno "para que esto no siga ocurriendo. Debieran tener una política implementada, una ley de donación de órganos. Yo no tenía conciencia hasta que me ocurrió esto y me doy cuenta de que es necesario donar. Hay gente que espera por ello".

Se espera que este viernes lleguen los restos de la profesora a Iquique, para posteriormente ser velada en la Catedral de la ciudad.