Gobierno evalúa declarar alerta sanitaria por nube tóxica en Alto Hospicio

El Gobierno anunció que está evaluando decretar una alerta sanitaria en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, debido a la nube tóxica que se generó en la comuna tras el incendio que afecta a una azufrera ubicada en las afueras de la ciudad.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó en su cuenta de Twitter que el incendio está controlado, pero que hubo un total de 11 personas afectadas, ninguna de gravedad.

La autoridad añadió que "evaluaremos una alerta sanitaria apenas tengamos toda la información", debido a la densa humareda que cubre los cielos de Alto Hospicio.

El director regional de la Onemi, Álvaro Hormazábal, sostuvo que "las emergencias químicas, cuando se trabaja con azufre, tienen la complicación de que la única forma de poder controlarla y combatirla es con espuma".

"En este sentido se pusieron a disposición todos los medios. Por primera vez sale el carro que combate incendios desde el aeropuerto y llegó a apoyarnos durante la noche", agregó la autoridad.

Hasta el momento, ninguna persona encargada de la empresa se ha acercado a las autoridades producto de esta emergencia. (Daniela Esquivel/Cooperativa)

Personas se han visto afectadas

Debido al incendio diversas personas se vieron afectadas por la emanación de gases, sin embargo, las autoridades descartaron una posible evacuación.

"Las mediciones que se hicieron ayer al inicio del evento, como las que se hicieron en la noche, así como también las que nos han reportado en el transcurso del día, nos dan cuenta que los niveles de concentración no revelan una emergencia que requiera la evacuación de algunas zonas dentro de la comuna de Alto Hospicio", señaló el seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández.

En tanto, el intendente subrogante de Tarapacá, Álvaro Jofré, se refirió al sumario sanitario que se le realizará a la empresa azufrera, debido a que ninguna persona encargada se ha acercado a las autoridades producto de esta emergencia.

"A partir del día lunes se va a realizar un sumario sanitario, para que esta empresa responda por estos hechos, esto no puede quedar en nada. Hasta el día de hoy, no se han acercado ni al propio director, ni al propio gobernador, ni a nadie en particular para hacerse responsable de esta situación de emergencia", sostuvo Jofré.