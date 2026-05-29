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Tópicos: País | Región de Tarapacá

Gore de Tarapacá acusó "retrasos reiterados" de Aduanas para comprar escáneres antidrogas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El gobernador José Miguel Carvajal reveló que existen más de 5.800 millones aprobados desde 2023 para la adquisición, pero aún no han sido ejecutados por el servicio.

Su emplazamiento se da luego de que Contraloría revelara graves falencias en el control de droga incautada en el Aeropuerto de Iquique.

Gore de Tarapacá acusó
 ATON (referencial)

"Necesitamos que realicen las labores licitatorias correspondientes para poder contar con estos equipos", enfatizó Carvajal.

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El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, acusó "retrasos reiterados" del Servicio Nacional de Aduanas para adquirir camiones escáner, luego de que un informe de la Contraloría General de la República revelara graves brechas de seguridad y falta de fiscalización de drogas en el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique.

Entre los hallazgos del ente fiscalizador destaca un operativo ocurrido en octubre de 2023, donde se hallaron 12,5 kilos de droga en un vuelo comercial. Según el informe, las sustancias permanecieron siete horas sin resguardo policial debido a la demora de Carabineros; mientras que Aduanas no registró el hallazgo, rompiendo la cadena de trazabilidad del procedimiento.

En conversación con Cooperativa, el gobernador Carvajal reveló que desde 2023 están aprobados más de 5.800 millones de pesos para que Aduanas compre dos camiones escáner, los que aún no se han podido licitar por falta de gestión.

"Es una importante cantidad de recursos porque entendemos la tecnología y la necesidad de que pudiesen disponer los funcionarios de Aduanas de estos equipos, precisamente para garantizar las situaciones de seguridad y las facilidades del comercio internacional que tiene nuestra región", fustigó la autoridad regional.

"Hemos intentado que esto ocurra, pero hemos tenido una serie de retrasos por parte de Aduanas, que ha sido reiterado, incluso este mismo año. Necesitamos que realicen las labores licitatorias correspondientes para poder contar con estos equipos", reprochó.

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