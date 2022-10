Numerosos son los comerciantes y locatarios de todo Chile que durante los últimos meses han recibido llamadas y mensajes de audio extorsivos de delincuentes extranjeros que aseguran ser miembros del temido cartel venezolano Tren de Aragua. El fenómeno tiene una intensidad especial en la Región de Tarapacá, duramente afectada por la crisis migratoria, y a la preocupación de los afectados se suma ahora su molestia con la PDI. Cooperativa Regiones ha recogido varios testimonios de víctimas que dicen que, al concurrir a la policía para dar cuenta de las amenazas que han recibido, no se los ha tomado en serio. "El rati (sic) me dijo que no hiciera la denuncia, porque era una estafa que estaban haciendo los venezolanos y que a todos les decían que iban a tirar bombas y no sé qué...", contó una mujer. "Nos indicaban que era una estafa telefónica, pero en nuestro concepto, es más bien una extorsión y nos preocupa que las autoridades policiales estén tomando tan liviano este tema", relató otro locatario, en la misma línea. Ante la proliferación de estos hechos, ya a inicios de agosto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmaba que a este cartel "todos hemos contribuido a transformarlo en un mito y, por lo tanto, hoy día cualquier delincuente en Chile, de Arica a Punta Arenas, se atribuye ser parte del Tren de Aragua".

