Iquique: Hombre cayó al mar y se ahogó mientras recolectaba huiro

Un hombre de 43 años y nacionalidad chilena murió tras caer al mar mientras se encontraba recolectando huiro en la Caleta Chanavayita de la ciudad de Iquique.

El hecho ocurrió pasadas las 17:00 horas y motivó un rápido despliegue de personal de la Armada. También participó en las labores una lancha de la empresa Servisub, que logró ubicar a la víctima y llevarla a tierra, donde, finalmente, el SAMU confirmó su deceso.