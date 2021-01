Iquique y Alto Hospicio vuelven a cuarentena total

Las comunas de Iquique y Alto Hospicio retrocederán a cuarentena total a partir de este lunes 4 de enero, tras un nuevo anuncio realizado por el Ministerio de Salud durante este sábado.

Lo anterior, a raíz del aumento explosivo de contagios que se han registrado durante las últimas semanas en la región, que mantienen a Iquique y a Alto Hospicio con 568 y 295 casos activos respectivamente, según el último informe epidemiológico del Minsal.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, se refirió a esta situación señalando que la gente "no logró entender el mensaje", pero que también las decisiones del gobierno llegaron tarde.

"No pudimos comprender el mensaje, no nos pudimos anticipar. Yo encuentro que las decisiones se han tomado tarde desde el minuto que pasamos a fase 3, cuando empezaron a aumentar los casos. Cuando estuvimos bien estuvimos en fase 2, cuando no se reconocía que teníamos un fenómeno de migración. Llegaron tarde, las decisiones llegan a fase 3 cuando todos los números daban que ya no era posible, ya el contagio venía", expresó.

En la misma línea fue el jefe comunal de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quien sostuvo que la cuarentena "se veía venir", y que incluso, hubo falta de fiscalización en las calles de su comuna.

"Lamentamos mucho pero es algo que se veía venir. Tenemos muchos casos y era prácticamente necesario volver al paso 1. Hay muy poca fiscalización, nosotros estábamos en paso 3 y estaba toda la gente en la calle", indicó.

Actualmente la Región de Tarapacá registra 16.006 casos de Covid-19, de los cuales gran parte se concentran en Iquique (9.198) y Alto Hospicio (4.595).