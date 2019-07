Joven denuncia haber sido drogada en tocata de Iquique

"Gente de Facebook, el día de ayer fui a una tocata y un macho violador me dio un copete con droga", así parte la denuncia que realizó a través de redes sociales Francisca Bravo, tras asistir a una tocata el día sábado en la ciudad de Iquique.

Según manifestó la joven a Cooperativa Regiones, el hecho ocurrió el día sábado cuando concurrió hasta un evento realizado en Avenida La Tirana con calle 5.

"Me encontraba con un grupo de amigos. Yo no estaba con intenciones de asistir a la tocata, pero me encontré con un amigo que tocaría ahí y lo acompañé", indicó Bravo.

La joven comentó que fue una amiga la que le resfrescó la memoria tras el episodio que la dejó completamente inconsciente y sin recordar los rostros de los presuntos responsables.

"Una amiga que estaba conmigo ese día me contó que nos pusimos a bailar y varias personas nos empezaron a ver, y dice que quizás ahí nos estaban mirando. Ella con otra amiga salieron de la cancha a comprar y yo me quedé sola ahí", relató la afectada.

Francisca precisó que en ese momento -cerca de la medianoche- se acercaron dos sujetos, quienes le dieron un vaso "del que tomé a lo más un sorbo, porque tenía sed de tanto bailar y ya no recuerdo nada más".

Reanimación y daños hepáticos

Luego de eso, Francisca indicó haber sido encontrada aproximadamente una hora después -casi por casualidad- por una ambulancia en calle Chipana con calle 1.

"La ambulancia se iba devolviendo al Consultorio Sur y me vieron tirada. Estaba inconsciente, inhalé vómito y me tuvieron que reanimar. Los paramédicos pensaron que me había intentado suicidar y me hicieron un lavado de estómago", asegura.

"Luego sacaron conclusiones que para tener pérdida de conciencia total, no tenía ningún golpe o caída. Pensaron la posibilidad de intoxicación", señaló Bravo.

Justamente fue esta última conclusión a la que arribaron -según la joven- los médicos que la atendieron en el Hospital Regional de Iquique, que se podía tratar del consumo de una droga a raíz de los daños hepáticos con los que hoy tiene que lidiar y que la mantienen internada en el recinto asistencial.

"Cualquier tipo de droga puede asociarse a fallas multiorgánicas"

Tras ser consultados por el estado de salud de Francisca, desde el Hospital Regional no quisieron referirse al caso aludiendo a resguardar los derechos del paciente.

Sin embargo, el director de la UCI del recinto, Roberto Gálvez, quien informó no tener conocimiento del caso, no descartó que en casos generales el consumo de drogas pueda asociarse a fallas multiorgánicas.

"El uso de cocaína, burundanga, marihuana, cualquier tipo de droga, en algunas personas pueda producir efectos severos de fallas multiorgánicas. Estamos hablando de fallas renales, hepáticas, etcétera, independiente de las dosis", manifestó.

La denuncia por parte de la afectada aún no es realizada ante las policías ni la Fiscalía, según la joven porque "me quiero recuperar bien". Por último hizo un llamado al "autocuidado y a estar alertas".