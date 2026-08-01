Joven recibió cuatro balazos en el centro de Iquique, pero sobrevivió

Un joven de 24 años y de nacionalidad colombiana recibió cuatro impactos de bala durante una balacera registrada esta madrugada en calle Juan Martínez, entre Thompson y Sargento Aldea, en el centro de Iquique.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde permanece internada y fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realizaron peritajes en el lugar para esclarecer las circunstancias del ataque.