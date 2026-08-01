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Tópicos: País | Región de Tarapacá

Joven recibió cuatro balazos en el centro de Iquique, pero sobrevivió

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un joven de 24 años y de nacionalidad colombiana recibió cuatro impactos de bala durante una balacera registrada esta madrugada en calle Juan Martínez, entre Thompson y Sargento Aldea, en el centro de Iquique.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde permanece internada y fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realizaron peritajes en el lugar para esclarecer las circunstancias del ataque.

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