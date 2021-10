Mujer fue encontrada muerta cerca de un paso fronterizo no habilitado en Colchane

Una mujer, presuntamente de nacionalidad venezolana, fue encontrada muerta en un paso la comuna de Colchane, elevando a 14 el número de víctimas fatales que han ingresado por pasos no habilitado en el marco de la crisis migratoria que afecta al norte del país.

"Alrededor de las 18:30 horas del día sábado, Carabineros de Colchane debió adoptar un procedimiento por hallazgo de cadáver en la vía pública. Se realizaron las pericias de rigor, descartando a priori la participación de terceras personas. Corresponde el cuerpo a una mujer de aproximadamente unos 40, 45 años, sin poder ser identificada aún", indicó el jefe de los servicios de la Prefectura Iquique, mayor Luis Muñoz.

En tanto, el delegado presidencial del Tamarugal, Natan Olivos, señaló que "el cuerpo fue encontrado en el sector de bofedal, una mujer venezolana de 45 años que, según las primeras indagatorias, llevaba 48 horas fallecida en el lugar".

"Como Gobierno lamentamos este tipo de situaciones y seguiremos reiterando que estas son las graves situaciones a las que se enfrentan las personas que deciden cruzar por pasos no habilitados", precisó Olivos.

ALCALDE DE COLCHANE: LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NO SON SUFICIENTES

El alcalde de Colchane, Javier García, insiste en que las medidas del Gobierno para intentar contener la crisis migratoria es insuficiente.

"Continuamos viviendo un complejo escenario en nuestra comuna producto de este fenómeno migratorio descontrolado -lamentó- Creemos que las medidas implementadas por el Gobierno no son suficiente, como también no recojen las necesidades de la comunidad para enfrentar de mejor manera este fenómeno migratorio que trae cosecuencias no solo en los migrantes, sino en los pobladores de Colchane y de la Región de Tarapacá".

"Asimismo, las medidas implementadas por los organismos internacionales claramente han sido también insuficientes", añadió.