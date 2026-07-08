PDI desbarató punto de venta de droga en previa de festival de La Tirana

Personal de la PDI desarticuló un punto de venta de drogas en la previa de la fiesta religiosa de La Tirana, en la Región de Tarapacá, fijada para el próximo 16 de julio.

El subprefecto Hugo Astroza detalló que "tiene relación directa con el microtráfico y venta de droga barrial en la localidad de La Tirana, de un sujeto que fue investigado y se estableció su responsabilidad en la venta de droga directa previo a la fiesta, preparado para poder comercializar esta droga durante la fiesta de La Tirana".

"Se logró incautar la evidencia necesaria para ser puesta a disposición del tribunal el día de hoy, droga que comercializada pudiese haber llegado a los 500 mil pesos y en una dosificación de al menos 400 dosis, junto con tabletas de clonazepam que fueron incautadas también", añadió.

La comuna se encuentra con ley seca desde el 1 de julio, por lo que se han intensificado las fiscalizaciones en esta materia.