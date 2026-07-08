Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago17.4°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Región de Tarapacá

PDI desbarató punto de venta de droga en previa de festival de La Tirana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se incautaron 400 dosis de droga, avaluadas en 500 mil pesos.

PDI desbarató punto de venta de droga en previa de festival de La Tirana
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de la PDI desarticuló un punto de venta de drogas en la previa de la fiesta religiosa de La Tirana, en la Región de Tarapacá, fijada para el próximo 16 de julio.

El subprefecto Hugo Astroza detalló que "tiene relación directa con el microtráfico y venta de droga barrial en la localidad de La Tirana, de un sujeto que fue investigado y se estableció su responsabilidad en la venta de droga directa previo a la fiesta, preparado para poder comercializar esta droga durante la fiesta de La Tirana".

"Se logró incautar la evidencia necesaria para ser puesta a disposición del tribunal el día de hoy, droga que comercializada pudiese haber llegado a los 500 mil pesos y en una dosificación de al menos 400 dosis, junto con tabletas de clonazepam que fueron incautadas también", añadió.

La comuna se encuentra con ley seca desde el 1 de julio, por lo que se han intensificado las fiscalizaciones en esta materia.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada