El Ministerio Público determinó traspasar a la Brigada de Homicidios de la PDI la investigación iniciada por la muerte de una bebé de un año y cinco meses, tras una denuncia de sus padres contra el Hospital de Alto Hospicio por no haber sido atendidos.

El hecho ocurrió el fin de semana, cuando los padres de la menor acusaron que se les dijo que al no tener el RUT provisorio debían pagar una consulta particular, pero al no contar con los recursos decidieron llevar a la menor al consultorio Héctor Reyno, donde falleció.

Las diligencias estaban siendo encabezadas inicialmente por personal de Carabineros, pero el fiscal Guillermo Arriaza confirmó a Cooperativa que el Ministerio Público reasignó la causa a la policía civil tras enterarse por la prensa sobre la denuncia pública de los padres de la niña.

"Comenzaron a surgir versiones de prensa que daban cuenta de una eventual negligencia por falta de servicio que era alegada por parte de los padres y familiares de la menor fallecida, por lo que esta Fiscalía inmediatamente citó a ambos padres para que prestaran declaración y se refirieran a aquella versión, que no constaba en ninguno de los antecedentes reunidos previamente", informó.

El persecutor detalló que la declaración "se llevó a cabo el día de hoy, lo que permitió conocer detalles respecto de cómo habrían ocurrido los hechos que afectaron a esta familia, las personas que habrían intervenido en ellos, los lugares en los cuales habrían ocurrido y otros detalles. Quiero aclarar que no se recepcionó otra denuncia, sino que se está trabajando sobre la denuncia original, la cual está avanzando en las averiguaciones".

El fiscal subrayó que el traspaso de las diligencias a la Brigada de Homicidios apunta a "recabar evidencia suficiente que permita sustentar una resolución y esclarecer de mejor manera la eventual responsabilidad o falta de la misma por parte de terceros".