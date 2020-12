Medio centenar de comerciantes ambulantes cortó este martes la intersección de las calles Tarapacá y Vivar, en pleno centro de Iquique, en protesta contra el municipio local y Carabineros, y bajo la consigna: "¡Queremos trabajar!". El grupo explicó que, dada la oposición de la alcaldía a su presencia, Carabineros los sacó de Vivar, impidiéndoles vender sus productos en esta fecha sensible, a un par de días de la Navidad. "Nos mandan a (Calle) Tarapacá a pelear con los otros comerciantes... ¿Por qué no nos dejan trabajar? ¿Vamos a ir a robar, a hacer un saqueo? Tenemos que comer", dijo a Cooperativa Regiones Cristián García, representante de los ambulantes que llevaban adelante la protesta, entre los cuales había numerosos inmigrantes. "No somos problemáticos, no somos de bulla; somos sumisos hasta hoy día. ¿Qué pasó? Nos están botando. Toda la gente quiere trabajar únicamente; ayer no nos dejaron y hoy día no va a ser lo mismo", advirtió García. El grupo recibió, tras su acción, la propuesta de instalarse en la Plaza Condell.

LEER ARTICULO COMPLETO