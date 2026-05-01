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Tópicos: País | Región de Tarapacá

Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá renunció a un mes de haber asumido

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Diego Muñoz Urbina aludió a temas personales.

Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá renunció a un mes de haber asumido
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Diego Muñoz Urbina renunció al cargo de seremi de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, a un mes de asumir, para lo cual aludió a temas personales.

La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales detalló que Muñoz asumió el cargo el pasado 27 de marzo y su renuncia se debe a "motivos personales", por lo que se hará efectiva a partir de este viernes 1 de mayo.

Se trata del decimonoveno seremi que renuncia o no asume en su cargo desde que tomó el poder el Gobierno de José Antonio Kast.

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