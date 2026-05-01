Libertarios por pugna entre Quiroz y Poduje: Peleas de ego paralizan la inversión

El diputado Erich Grohs (Partido Nacional Libertario) cuestionó la reciente disputa entre los ministros Iván Poduje (Vivienda) y Jorge Quiroz (Hacienda) por los recortes presupuestarios y la calificó como una "mala señal para el país".

Fue ayer cuando el titular de Vivienda marcó una clara distancia jerárquica frente a las presiones presupuestarias de Hacienda: "Yo tengo un solo jefe y se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay".

Más tarde, el jefe de la billetera fue consultado por la prensa, pero evitó profundizar en la polémica: "El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos".

En ese contexto, el diputado Grohs señaló que es "una mala señal para el país este tira y afloja entre los ministros Poduje y Quiroz. Los chilenos necesitan certezas, no un Gobierno que se contradice frente a una emergencia tan sensible como la reconstrucción".

"Estas peleas de ego solo paralizan la inversión, generan desconfianza en los mercados. Lo más grave, terminan pagándolas los damnificados que siguen esperando soluciones concretas. Menos política de pasillo y más gestión responsable es lo que exige hoy Chile", fustigó el legislador libertario.

PC por recortes: "Kast hizo campaña con mentiras"

Desde la oposición surgen nuevas críticas luego de que una nota de Ciper revelara que 40 de los 401 planes que Hacienda sugirió reajustar o descontinuar entran en conflicto con las promesas de campañas del Presidente José Antonio Kast.

Entre los programas bajo la lupa se encuentran el acceso a sala cuna, el compromiso de no recortar beneficios sociales como la gratuidad o la Pensión Garantizada Universal (PGU), y la descontinuación de planes de seguridad como "Calles sin Violencia" y el programa contra el crimen organizado.

"Kast hizo campaña con mentiras. Incluso sacó la consigna 'I love PGU' cuando lo emplazamos en relación a ese derecho de las personas jubiladas", reprochó el diputado Boris Barrera (PC).

"Me parece bien que el ministro de Vivienda diga que no va a recortar algunos programas y subsidios. La pregunta es si sabe o no el ministro (Poduje) que los recortes que está llevando a cabo el ministro de Hacienda tienen que ver con el programa de su Presidente, de su jefe", apuntó.

Por su parte, el senador Iván Flores (DC) acusó descoordinación en el Ejecutivo: "Me parece muy peligroso lo que está pasando, por cuanto este 'desgobierno' que se comienza a ver, con un Kast alejado de lo que está pasando en su gabinete, con una incapacidad de coordinarlo".

"Finalmente los que terminan pagando los platos rotos son siempre los mismos: la gente humilde, la gente de clase media", agregó el parlamentario.

Desde el oficialismo, la senadora María José Gatica (RN) aseguró que "nada está escrito en piedra, todos son trascendidos. Hasta el propio Presidente de la República ha salido a desmentir (recortes a beneficios sociales)".

"En la Comisión de Hacienda estamos atentos para que prime el sentido común, así también lo señalado (el senador) Javier Macaya (UDI), que hoy día preside Hacienda", añadió.