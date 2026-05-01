Marcha CUT: "El Gobierno dialoga sobre una ideología que fracasó", acusó la multisindical

Esta jornada se congregan cientos de manifestantes frente al Palacio de La Moneda y a un costado de la sede de la CUT para participar en la marcha convocada por la multisindical en el marco del Día del Trabajador.

Esta es la primera protesta de un 1 de mayo bajo el mandato del Presidente Kast, cuyo Gobierno ha mantenido roces con el sector producto de los recortes fiscales en materia educacional y social; el desacuerdo en el reajuste del sueldo mínimo; y el plan de reconstrucción propuesto por el Ejecutivo.

En la instancia se hicieron presentes partidos políticos y personeros políticos de la oposición, además de diversos gremios como el Colegio de Profesores, cuyo presidente, Mario Aguilar, subrayó su lucha por "defender derechos y condiciones de trabajo".

"En este tiempo hay tantas amenazas a los derechos laborales y sociales, y son concretas y no cosas teóricas o especulativas: hay intenciones de terminar con derechos y hacer retroceder las pequeñas garantías laborales que tenemos en nuestra legislación", acusó el líder gremial.

"También se quiere retroceder en derechos tan básicos y elementales como la alimentación de niños y niñas en los colegios y de programas educativos y de salud que son fundamentales para la población. Por lo tanto, tenemos que unirnos, organizarnos, estar muy atentos y alertas, porque vamos a tener que luchar por defender derechos y nuestras condiciones de trabajo", añadió.

Las tensiones entre los profesores y el Gobierno tiene su origen en el proyecto "Escuelas Protegidas", que busca reforzar la seguridad en establecimientos educacionales mediante, entre otras cosas, la revisión de mochilas.

En la convocatoria también están presentes las manipuladoras de alimentos Junaeb, que están bajo la palestra luego que Hacienda recomendara descontinuar el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

CUT: El Gobierno dialoga sobre una ideología que fracasó

Frente al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), la CUT instaló un escenario en donde su secretario general, Eric Campos, denunció que "el problema del diálogo del Gobierno es que lo hace sobre una ideología que fracasó: que, para crecer, hay que bajar impuestos a los más ricos y reducir derechos sociales".

Además, el Ejecutivo "criminaliza a quienes nos manifestamos en contra de esas medidas. El problema es que no saben dialogar con la ciudadanía; pero bueno, quedan cuatro años y esperamos que puedan aprender, pues muchos están haciendo la práctica como ministros", lanzó.

Frente a los dictámenes de la DT que orientan la aplicación de la reducción horaria de trabajo a 42 horas, Campos expresó su preocupación y aseguró que el jueves presentó "un recurso de reconsideración", porque "flexibilizan la aplicación del artículo 22 del Código del Trabajo, lo que permite una implementación abusiva de la rebaja de 44 a 42 horas".

Asimismo, "denunciamos que muchos gremios, sobre todo los del retail, están aplicando sin diálogo con los trabajadores y de manera unilateral la aplicación de la rebaja laboral", acusó.

Posteriormente, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, expresó en su discurso que "es primera vez en la historia que nos va a gobernar la ultraderecha, pero también hay que decir que es un Gobierno democrático donde siete millones 200 mil ciudadanos votaron por él".

Sin embargo, "tenemos un problema: en Chile no hay siete millones de ricos, sino siete millones de trabajadores que votaron por el Presidente Kast. Hay que ir a buscarlos, conversar con ellos, concientizarlos y volver a hacerles entender que lo único que defiende a la clase trabajadora es la clase trabajadora", subrayó.

"Estamos enfrentando una clase magistral de la ultraderecha. ¿Cómo se defiende la clase? Por este Gobierno de empresarios que respalda a un sector minoritario, que es el 1% de los ricos en Chile", reprochó el líder de la CUT.

Diputada Hassler y senadora Vodanovic asistieron a la marcha

La diputada PC Irací Hassler y la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, también participaron en la manifestación.

"Lamentablemente, estamos enfrentando un escenario de incertidumbre, de alza en el costo de la vida, de recortes, de una propuesta de reforma tributaria que beneficia solo a los más ricos del país y, ante eso, es fundamental defender los derechos conquistados", exhortó Hassler.

"Las 40 Horas, el avance en pensiones, un sistema de cuidados -porque cuidar también es trabajar-... hay que defender los avances que hemos tenido como país. Para eso, esta marcha es muy significativa, donde los trabajadores y trabajadoras muestran que sostienen el país todos los días", aseveró la exalcaldesa de Santiago.

Cierre de estaciones de Metro

En paralelo, Metro ha cerrado estaciones en la Línea 1 producto de las manifestaciones que llevan a cabo agrupaciones disidentes convocadas por la Central Clasista de Trabajadores, que han causado enfrentamientos con Carabineros.

Dicha marcha comenzó a la altura de la estación República y llegó a la Alameda con Avenida Matucana, con exposición cercana a las estaciones Estación Central y a Universidad de Chile.

En esta manifestación se usaron carros lanzaaguas y lacrimógenas por parte de los uniformados y se registraron vandalizaciones en el edificio del Duoc Alameda, con quiebres de ventanas.

Hasta el momento, Carabineros no ha informado oficialmente de detenidos, pero una persona se descompensó y tuvo que ser auxiliada por los policías, que la trasladaron a un centro asistencial.