Tarapacá: Cores y gestores culturales indignados con directora regional de Sernatur

Gestores culturales y cores de Tarapacá consideraron "una vergüenza" las palabras de la directora regional de Sernatur, Bárbara Rojas, quien manifestó que "los eventos culturales no tienen nada que ver con el giro del Servicio".

Tales declaraciones fueron vertidas en el pleno del CORE durante este jueves, donde fue invitada a dar cuenta del compromiso de gestión de actividades culturales, contempladas en el programa "Capacitación, Fortalecimiento y Promoción de Turismo de la Región de Tarapacá", desde donde se asignarían fondos para la realización del Festival Internacional de Teatro y Danza (Fintdaz) y el Festival Internacional de Cine de Iquique.

En la oportunidad, la directora expresó: "Envié los dos proyectos (Fintdaz y Ficiqq) que estaban comprometidos para buscar su financiamiento a nuestra fiscalía del Sernatur, y la respuesta desde allá fue que Sernatur no puede realizar este tipo de eventos, que son de carácter cultural".

De paso, añadió que "considera la fiscalía de Sernatur que someter al Servicio a un proceso de suplementación de recursos para eventos que no tienen un impacto directo en la actividad turística no era pertinente".

"Poca visión"

El core José Miguel Carvajal (independiente) dijo sentirse molesto por las palabras de Rojas: "Nosotros, a través del Core, le solicitamos financiar estas actividades con recursos de Sernatur y recién hoy enteramos que no se financiarán".

Es vergonzoso lo dicho por la directora de Sernatur en el Consejo Regional eventos culturales ficiqq, findanz, Tambo Andino, "NO SON EVENTOS TURÍSTICOS" No generan pagos de servicios, no hay contrataciones, etc. Que dirá el mundo del arte y la cultura en #Tarapacá #Iquique

"Además de no cumplir con su palabra, encuentro vergonzoso que eventos como Fintdaz y Ficiqq no califiquen como 'eventos turísticos'; que dentro de su servicio no sean considerados eventos que promueven el turismo".

Mismo sentimiento expresó Abraham Sanhueza, director del Fintdaz, evento que va por su 12 versión este 2019 y que, durante el año pasado, congregó a 25 mil espectadores.

"Me parece una vergüenza que una persona que tiene un cargo relacionado al turismo no valide la realización de estos eventos, que se han ido consagrando y que -sin duda- son un aporte al patrimonio", indicó Sanhueza.

En la misma línea se expresó Elliot Morfi, fundador del Ficiqq, festival que celebra su edición número 11 este año y que superó las 800 películas inscritas durante su pasada versión.

"Me parece palabras con muy poca visión. Estos eventos son la imagen de Iquique proyectada al mundo. Turismo no es sólo museo o la playa. Una región sin artistas es una región vacía", sentenció Morfi.

"Hemos sido enjuiciados"

En su defensa la directora regional de Sernatur sostuvo que "hay un malentendido entre los cores pensando que quizás nosotros íbamos a dar solución a algo que estaba en veremos porque había que pedir suplementación de recursos para esos eventos".

"Hemos sido enjuiciados por algo que no teníamos nada que ver, por pecar de hacer algo bien, nos están criticando. No tenemos responsabilidad de esos eventos que deben tener un ejecutor que no es Sernatur", finalizó Rojas.

Finalmente y atendiendo a la proximidad de los festivales, el consejo regional aprobó mediante la propuesta del core Iván Pérez (RN) otorgar 40 millones de pesos para cada evento, con recursos extraídos del seis por ciento cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2019.