Tribunal de Familia de Iquique devolvió hijo a mujer haitiana

🔴 Ahora | Tribunal de Familia de #Iquique decide devolver el cuidado de su hijo a mujer haitiana tras sufrir un "brote sicótico amnésico" según informe de Psiquiatría. Barrera idiomática, un trabajo que no resultó y encontrarse sola en el país, gatillaron su estrés. @Cooperativa pic.twitter.com/s36or8NuH2

El Tribunal de Familia de Iquique decidió devolver a Vitha Malbranche, mujer haitiana de 28 años, la custodia de su hijo de siete meses luego de que hace 20 días se los separara tras un incidente protagonizado por ella en el bus en que se trasladaba hacia Brasil.

La situación se generó el pasado 6 de febrero cuando la mujer viajaba desde Santiago a Brasil en donde se reuniría con su hermano, tras presentar un cuadro ansioso, fue bajada de la máquina en donde actuó Carabineros.

"Esto se inicia por un parte policial que encuentra a la mujer en una situación compleja de situación puntual, que se pudo acreditar, por un cuadro de estrés. Ella se encontraba en tránsito y en Iquique fue conminada a bajar del bus porque se encontraba con un brote sicótico amnésico, según lo que arrojó el informe siquiátrico", expresó Marcos Soto, juez del Tribunal de Familia de Iquique.

Tras el procedimiento la mujer fue derivada por Carabineros hasta el Hospital Regional de la ciudad en donde el médico de turno decidió enviarla a la Unidad de Cuidados Intensivos Psiquiátrico Adultos del recinto. En tanto su hijo, fue enviado por decisión del Tribunal de Familia hasta un centro del Sename, hasta saber en concreto el estado de salud de la mujer.

Según Soto lo que gatilló el actuar de la mujer haitiana fue que "ella se encontraba en una situación socioambiental compleja, en un país que ella no conocía, no habla idioma español, llegó hasta el país por una oportunidad de trabajo que no resultó, dio a luz en Chile, sin encontrar un trabajo, entonces todos esos cambios -según arrojó el informe- generan este brote de estrés".

Tras la audiencia realizada en el tribunal durante este miércoles se determinó devolver la custodia del pequeño a Vitha Malbranche, la cual podrá terminar su viaje hasta Brasil por vía aérea, traslado que será costeado por una coordinadora -que reúne a distintas organizaciones sociales- y que ha estado brindándole apoyo durante todo el procedimiento a la mujer.