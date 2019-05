Vereda de Iquique hace méritos para ser considerada la más desastrosa de Chile

En un problema se ha convertido para los vecinos del sector sur de Iquique un tramo de la vereda ubicada en calle Playa Blanca, entre Francisco Vergara y el pasaje Rubén Donoso.

Lo anterior debido al estado en que quedó dicho segmento luego de las lluvias que afectaron a la capital de la Región de Tarapacá durante febrero y abril de este año.

Según los vecinos, la vereda se encuentra en estas condiciones desde febrero, y se agudizó con la lluvia de abril. (Foto: Daniela Esquivel Ponce, Cooperativa)

Manuel es vecino del sector y comentó a Cooperativa Regiones que el problema comenzó el 9 de febrero.

"Con la primera lluvia no quedó tan mal. De hecho, cuando vinieron a catastrar, le pusieron cintas para no pasar, pero la gente se aburrió porque nunca lo arreglaron, entonces las sacaron y usaron igual la vereda", indicó.

Los residentes del sector cuentan que la inclinación que sufrió el concreto comenzó con la segunda lluvia de abril. "Ahí, como la gente pasaba igual, eso empezó a ceder, hasta que quedó así, y ya nadie puede pasar, sabiendo el riesgo que se corre, porque la gente tiene que caminar por la calle y luego subirse a la vereda", sostuvo el vecino.

Manuel vive en la esquina de Playa Blanca con Rubén Donoso. (Foto: Daniela Esquivel Ponce, Cooperativa)

Mariana es otra propietaria del sector: "No he visto a nadie venir para acá. Eso está así de hace tiempo y no veo mucho movimiento por parte de nadie".

Habla el municipio

Desde el municipio local indicaron que tanto la Dirección de Obras Municipales, como la Dirección de Aseo y Ornato y Secoplac elaboraron un informe posterior a las precipitaciones, y éste contempla -al menos- siete veredas defectuosas.

Precisaron además que éstas ya están siendo reparadas y que el punto denunciado está contemplado dentro de los arreglos.

Entre los puntos críticos se encuentra las veredas ubicadas en avenida Ramón Pérez Opazo, entre avenida Arturo Prat y José Francisco Vergara, Avenida La Tirana con Diego Portales, avenida Ramón Pérez Opazo con Quintero, avenida Arturo Prat (sector Pharos), calle Gómez Carreño, entre Las Carpas y Pintados y Cerro Dragón.