Volcamiento de bus dejó 27 pasajeros lesionados en la Ruta 5 Norte

Un total de 27 pasajeros resultaron lesionados tras el volcamiento de un bus a la altura del kilómetro 1.710 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

La máquina salió a las 23:30 horas desde la Región de Arica y Parinacota con destino a la Región Metropolitana. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del bus y terminó volcando a un costado de la ruta.

El accidente ocurrió pasadas las 5:00 de esta madrugada y movilizó a personal del SAPU de Pozo Almonte, Bomberos y Carabineros que llegaron hasta el lugar para asistir a los afectados.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los lesionados se encontraban con heridas de carácter menos grave.