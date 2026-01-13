"Nos están pasando unos sitios donde hay problemas. No podemos llegar a instalarnos porque nos ofrecieron balazos y miles de cosas". Esa fue una de las críticas que una dirigenta y pobladora de la megatoma de San Antonio hizo al micrófono de Cooperativa.

La mujer reside en la denominada parcela 13, cuyos habitantes han reaccionado violentamente al desalojo del sector ubicado en el Cerro Centinela, que incluso contabiliza -hasta el momento- dos carabineros baleados.

"¿Por qué tenemos que dejar la casa si no nos tenemos donde reubicar? Tengo a los vecinos y están todos desarmando sus casas desde la semana pasada. ¿Y dónde los tengo? En la calle con sus cosas", fustigó a Cooperativa la pobladora.

"Nos han bombardeado con bombas lacrimógenas, con balines de goma... hay niños (heridos) con balines de goma (desde) la mañana, cuando entraron (los policías). Esa casa donde tengo a los niños en especial la bombardearon, llegaron directo" a hacerlo, acusó.

