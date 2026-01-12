Con resistencia de sus habitantes comenzó el desalojo de megatoma en San Antonio
Con resistencia de sus habitantes comenzó el desalojo de megatoma en San Antonio
Con resistencia de sus habitantes comenzó el desalojo de megatoma en San Antonio
El desalojo de la megatoma en San Antonio comenzó durante la mañana con un amplio despliegue de Carabineros y personal policial, en cumplimiento de una orden judicial. El operativo se concentró inicialmente en el sector conocido como Parcela 11.
La jornada estuvo marcada por la resistencia de algunos residentes, quienes levantaron barricadas, instalaron obstáculos y protagonizaron enfrentamientos con Carabineros, generando momentos de alta tensión.
