Al menos un fallecido y 40 lesionados tras desbarrancar bus en Valparaíso

Un accidente vial se registró durante la noche de este sábado en sector Placeres de Valparaíso, luego de que un bus de transporte de pasajeros desbarrancara aproximadamente 30 metros, dejando un saldo de al menos una persona fallecida y cerca de 40 lesionados de diversa consideración.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió mientras la máquina realizaba su recorrido de bajada por la calle Amalia Paz con dirección a la Avenida España, instante en que, tras sortear una curva, el chofer perdió el control del móvil, traspasó una barrera de contención y cayó hacia las dependencias de un recinto residencial ubicado en las cercanías del sector Yolanda.

El impacto provocó que múltiples ocupantes quedaran atrapados en la estructura colapsada, lo que obligó a despachar nueve compañías de rescate del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para iniciar de urgencia las maniobras de rescate, en coordinación directa con el personal médico del SAMU.

Tras labores en la pendiente, los rescatistas confirmaron que la totalidad de los pasajeros afectados fueron liberados y estabilizados en el lugar, procediendo a la evacuación de los heridos hacia los centros asistenciales de la zona costera.

En el sitio del suceso se ratificó que se mantiene una persona fallecida producto del fuerte impacto, manteniéndose el sector acordonado por efectivos de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento para resguardar la evidencia y periciar el área.

Confirmación de la Universidad Técnica Federico Santa María

En tanto, la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) emitió un comunicado en el que informó que el contingente accidentado correspondía a los integrantes del conjunto sinfónico.

"Como Universidad Técnica Federico Santa María, lamentamos profundamente el trágico accidente que afectó esta noche a la Orquesta de Cámara de Chile. Asimismo, deseamos una pronta recuperación a quienes resultaron heridos", señaló la entidad educativa.