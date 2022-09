El alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos (independiente), comentó en Cooperativa el triunfo del Rechazo -con 56% de los votos- en su comuna, que desató críticas de quienes apoyaban la propuesta constitucional de la Convención y el modo en que abordaba la crisis del agua, que es catastrófica en dicho territorio de la Región de Valparaíso. El jefe comunal opinó que, posiblemente, los encuentros del diálogo "no fueron los más certeros", pero recalcó que "la gente no puede seguir invisibilizando territorios tan vulnerados como Petorca... No pueden olvidarnos, porque más allá de que la gente haya votado tal vez con miedo, ignorancia o desconocimiento, seguimos existiendo en esta provincia", enfatizó.

