Codelco, a través de su División Ventanas, está desarrollando varios proyectos piloto para el uso de escoria de cobre en espacios comunitarios, gracias a su inocuidad y a que el Instituto Nacional de Normalización (INN) publicó una nueva norma, sobre el uso de áridos artificiales en base a escorias de fundición del proceso pirometalúrgico del cobre.

Uno de las iniciativas es el mejoramiento del Mirador Punta del Fraile, ubicado en el mismo sector de Horcón, comuna de Puchuncaví, y donde habitan 24 familias; y que permite una panorámica hacia la zona costera de Ventanas, Loncura y Quintero.

"Se reconstruirá una plazoleta, se habilitarán jardines y senderos que en la actualidad no existen. Los adoquines, bancas, maceteros, losetas y escaños tienen un 30% de escoria de la ex Fundición Ventanas en su composición. El mobiliario está fabricado por la empresa Rústico de Llay Llay y la certificación de su estabilidad física y química estuvo a cargo del Laboratorio del Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso”, explicó Marcela Pantoja, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco Ventanas.

LEER ARTICULO COMPLETO