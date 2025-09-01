Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago9.0°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Allanamientos permitieron incautar 70 armas blancas en cárceles de Valparaíso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Cerca de 200 uniformados participaron en los operativos realizados este lunes.

Allanamientos permitieron incautar 70 armas blancas en cárceles de Valparaíso
 Gendarmería
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Gendarmería incautó más de 70 armas blancas en operativos de registro y allanamiento realizados este lunes en tres recintos penitenciarios de la Región de Valparaíso.

En total fueron cerca de 200 los uniformados que participaron en estos allanamientos simultáneos, realizados a partir de las 17:00 horas del pasado viernes, y que permitieron intervenir los espacios donde habitan 645 privados de libertad.

El jefe del Complejo Penitenciario de Valparaíso, coronel Héctor Miranda, afirmó que: "Con el fin de reforzar las medidas de seguridad y evitar eventos críticos al interior de nuestro establecimiento, se procedió a realizar un registro y allanamiento con una fuerza operativa de, aproximadamente, cien funcionarios, logrando la intervención de cuatrocientos y fracción internos".

Durante el primer semestre se realizaron 688 procedimientos de registro y allanamiento en las nueve cárceles con que cuenta la región de Valparaíso. Es decir, se efectuó un promedio de cuatro allanamientos al día.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada