Allanamientos permitieron incautar 70 armas blancas en cárceles de Valparaíso

Gendarmería incautó más de 70 armas blancas en operativos de registro y allanamiento realizados este lunes en tres recintos penitenciarios de la Región de Valparaíso.

En total fueron cerca de 200 los uniformados que participaron en estos allanamientos simultáneos, realizados a partir de las 17:00 horas del pasado viernes, y que permitieron intervenir los espacios donde habitan 645 privados de libertad.

El jefe del Complejo Penitenciario de Valparaíso, coronel Héctor Miranda, afirmó que: "Con el fin de reforzar las medidas de seguridad y evitar eventos críticos al interior de nuestro establecimiento, se procedió a realizar un registro y allanamiento con una fuerza operativa de, aproximadamente, cien funcionarios, logrando la intervención de cuatrocientos y fracción internos".

Durante el primer semestre se realizaron 688 procedimientos de registro y allanamiento en las nueve cárceles con que cuenta la región de Valparaíso. Es decir, se efectuó un promedio de cuatro allanamientos al día.