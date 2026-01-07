Boric reconoció lentitud en la reconstrucción tras megaincendio durante visita a El Olivar

El Presidente Gabriel Boric sostuvo este miércoles un encuentro con dirigentes vecinales de la población El Olivar, en Viña del Mar, uno de los sectores más afectados por el mega incendio de febrero de 2024, en el marco de una visita centrada en el proceso de reconstrucción tras la emergencia.

La actividad se desarrolló sin manifestaciones ni incidentes, en un perímetro de seguridad dispuesto para la jornada, y permitió que vecinos del sector -que resultó severamente dañado por el fuego- tomaran la palabra para agradecer la presencia del Mandatario.

Durante el encuentro, Boric abordó las críticas que ha recibido el Ejecutivo por la lentitud del proceso, reconociendo que los tiempos no han sido los esperados.

"Hemos estado muy encima de este proceso, y sin lugar a dudas nos hubiese gustado que esto fuera más rápido", afirmó el Presidente, en referencia a las dificultades que ha enfrentado la reconstrucción en la zona.

No obstante, el Jefe de Estado destacó que se han realizado ajustes a nivel institucional para mejorar la respuesta del Estado ante este tipo de catástrofes, señalando que se han fortalecido los mecanismos de coordinación para acelerar la entrega de soluciones habitacionales definitivas.

"Hemos reforzado la presencia en terreno y hasta el último día, vamos a estar acá y en comunicación constante con la comunidad afectada", aseveró el Mandatario.

Ministro Montes: El Estado tiene serias limitaciones

Además, se mostraron algunas de las nuevas viviendas que están en etapa avanzada y que, según se indicó durante la visita, deberían ser entregadas próximamente a las familias damnificadas del sector El Olivar, uno de los barrios más golpeados por el incendio que arrasó amplias zonas de Viña del Mar.

Consultado respecto a si hace una autocrítica por la lentitud del proceso, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, admitió que "el Estado tiene problemas para esto en su propia estructura", y a modo de ejemplo, apuntó que en la población Manuel Bustos "teníamos que hacer muros de contención para cuatro viviendas, y llevamos meses en una licitación para encontrar la empresa adecuada que los haga, porque eso no lo hace el Estado, que tiene que contratar a privados".

"En otros casos, nos demoramos hasta 11 meses en la licitación; en Villa Alemana tenemos viviendas con 98% de avance, y no terminan porque la empresa dijo 'no nos ha ido bien, nos retiramos'. Y ahora, contratar a otra para terminar... O sea, el Estado tiene serias limitaciones", insistió la autoridad.

Por otro lado, la seremi de Vivienda en Valparaíso, Belén Paredes, salió al paso de otra pregunta realizada a Montes, esta vez sobre la entrega de sólo el 10% de las viviendas que deben reemplazar cerca de 4.700 inmuebles con daño irreparable por los siniestros.

Según la titular regional, los catastros realizados por el Gobierno dieron con un universo aproximado de 3.000 familias que pueden recibir las casas nuevas, y bajo tal escenario, la reconstrucción lleva un 45% de avance.

"Basta de este show", exigen damnificados

Una vez que el Mandatario se retiró del lugar, un grupo de vecinos comenzó a manifestarse a gritos en medio del punto de prensa del Minvu, reclamando que los dejaron de lado en la reunión previa con dirigentes, y que las ayudas no han llegado para la mayoría de los afectados.

"Hemos enviado un montón de cartas al Presidente para que nos reciba. Era la instancia precisa para conversar y buscar una ayuda psicológica para toda la gente que está sufriendo, y se nos ha cerrado la puerta en la cara", acusó uno de los damnificados, acotando que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, alguna vez se comprometió a llamarlos pero no cumplió.

"Basta de este show -fustigó el afectado-, queremos vivir el duelo como corresponde, y (que den) soluciones a todas las personas invisibilizadas. Estos eventos son a dedo, con dirigentes que hicieron campaña a concejales de Macarena Ripamonti".

Otra damnificada aseguró que "el Serviu no ha hecho la gestión, no está en terreno. Cuatro veces han venido a inaugurar esto. Nadie nos da subsidios y llevamos dos años sin techo. La gente que se ha parado en Villa Dulce es gente que, con sus propios gastos, ha salido adelante".

Debido a las protestas, las autoridades abandonaron el podio y se resguardaron en el mismo lugar donde tuvo lugar la cita.