Bus con la Orquesta de Cámara de Chile desbarrancó en Valparaíso

Una persona fallecida y alrededor de 20 lesionados -uno de ellos en riesgo vital- dejó la noche de este sábado el desbarrancamiento de un bus que transportaba a integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile en el cerro Placeres, en la comuna de Valparaíso.

Según la información policial, la máquina transportaba a unas 30 personas tras finalizar un concierto en la Universidad Técnica Federico Santa María, cuando el conductor -por razones que se indagan- perdió el control en la intersección de la calle Amalia Paz, colisionó contra una pandereta y cayó cerca de 25 metros hacia el estacionamiento privado de un condominio, aplastando a un vehículo particular.

Cerca de 100 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso concurrieron al lugar del siniestro para ejecutar las maniobras de rescate y evacuación.

"Un bus que venía descendiendo lamentablemente sufre un desbarrancamiento, dando una vuelta campana hacia la parte interior del estacionamiento de un condominio. Todos (los afectados) fueron evacuados por Bomberos. Lo que sí, tenemos que informar de una de las personas que estaba en su interior que está fallecida", detalló el cuarto comandante de la institución en Valparaíso, Eugenio Riveros.

En esta línea, explicó que "el rescate fue bastante complejo, dado que el bus cayó sobre un vehículo menor, por ende, el sistema de estabilización no fue fácil en los primeros inicios, pero al menos dado la altura a la que cae el bus, solamente tenemos que lamentar una persona fallecida, pudiendo haber sido mucho más".

Bomberos advirtió que el operativo fue de alta complejidad al señalar que "el bus cae también sobre un vehículo menor, por ende el sistema de estabilización no fue fácil". (FOTO: ATON)

Pasajeros manifestaron aprensiones previas por la conducción

Tras la caída, familiares de los músicos llegaron a la zona del accidente tras tomar contacto con algunos sobrevivientes, quienes revelaron que al interior del grupo existía preocupación por la velocidad del traslado.

"Me llamó el mánager de la orquesta para avisarme que ella estaba bien, pero que lamentablemente había un fallecido y que estaba la 'embarrada', porque se había caído en vuelta campana", relató a Cooperativa un familiar de una integrante de la orquesta.

Según comentó, "tocaron como siempre han tocado acá -la Orquesta de Cámara toca conciertos en la (Universidad) Santa María-, y después se van a Santiago de vuelta en un bus contratado por el Ministerio (...) Ellos estaban un poco incómodos con el chofer cuando se vinieron desde Santiago, (manejaba) un poco rápido".

Reacción de las autoridades y fiscalización del servicio

Hasta el sitio del suceso se trasladaron equipos del SAMU de Viña del Mar y Valparaíso, efectivos de Carabineros y representantes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entidad estatal de la que dependen administrativamente los integrantes de la orquesta.

La seremi de las Culturas de la Región de Valparaíso, Catalina Dib, manifestó que para su cartera "esto es una tragedia tremenda, lamentable. La Orquesta de Cámara Nacional es parte de los elencos de nuestro ministerio, son funcionarios públicos, por lo tanto, es una tragedia tremenda que nos tiene muy conmovidos a todos".

La música Penélope Knuth fue identificada como la víctima fatal del grave desbarrancamiento registrado esta noche. (FOTO: Gobierno)

Asimismo, dio cuenta que "estamos al tanto de todo lo que está pasando, está un equipo desplegado y estamos todos pendientes de quiénes están en cada lugar hospitalizados, así que por supuesto todos estamos movilizados en esta gran tragedia para nosotros".

A los mensajes se sumó el Presidente José Antonio Kast, que a través de su red social X señaló lamentar mucho "el grave accidente que sufrió bus en Valparaíso y que llevaba a miembros de la Orquesta de Cámara dependiente del Ministerio de Cultura".

"Equipos de gobierno se encuentran desplegados para asistir a heridos. Nuestras oraciones con la víctima fatal de este accidente", escribió el Mandatario.

Conductor detenido e investigación en curso

El Ministerio Público confirmó que el chofer del transporte de pasajeros se encuentra detenido. En el recinto policial se le practican exámenes toxicológicos de rigor, incluyendo alcotest y pruebas de detección de drogas.

Por su parte, personal especializado de Carabineros realiza peritajes técnicos en la calzada para determinar la mecánica del hecho y verificar si la máquina contaba con autorización para circular por la arteria del cerro Placeres, vía por donde transita locomoción menor pero cuyo ancho resulta restrictivo para buses de gran envergadura.

Ministerio de las Culturas confirmó la identidad de la víctima

Horas después del siniestro, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó la identidad de la persona fallecida: Penélope Knuth, quien se desempeñaba como primera viola de la agrupación y contaba con más de tres décadas de trayectoria en la institución cultural.

A través de un comunicado emitido en sus redes oficiales, la cartera expresó su pesar y rindió homenaje a la destacada música.

"Despedimos con profundo pesar a Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile, quien falleció tras el lamentable accidente ocurrido en Valparaíso. Durante más de 30 años, Penélope dedicó su talento y compromiso a la Orquesta de Cámara de Chile, dejando una huella invaluable en la música nacional", señaló la cartera en sus redes sociales.

"Su destacada trayectoria artística y su aporte a la difusión de la música en nuestro país forman parte de un legado que permanecerá en nuestra cultura y en quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella. En este difícil momento, acompañamos a su familia, especialmente a su hija Georgina, a sus seres queridos y a sus compañeros de orquesta, a quienes extendemos nuestras más sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad. Su música y su legado seguirán siendo parte de nuestra historia cultural", cerró el escrito.