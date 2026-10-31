Camioneros mantendrán bloqueo en depósitos de San Antonio al menos hasta el lunes

El bloqueo en los accesos a siete depósitos extraportuarios del barrio industrial de San Antonio se extenderá al menos hasta el lunes, luego de que las empresas del sector logístico y los camioneros movilizados concluyeran sus reuniones sin alcanzar un consenso tarifario.

La medida de fuerza comenzó la noche del miércoles con el objetivo de exigir un reajuste en las tarifas por los traslados de contenedores, situación que mantiene paralizado el tránsito hacia las instalaciones logísticas y mantiene bajo alerta a la cadena de comercio exterior en la zona costera.

La protesta contó con la presencia en terreno de Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), quien viajó hasta el puerto para coordinar las demandas de las bases y encabezar el diálogo con la delegación presidencial y los ejecutivos de las terminales.

El propio líder gremial explicó que tuvieron "una reunión extensa con la delegada y los diferentes gerentes de depósito de contenedores, en el cual el lunes nos vamos a sentar de nuevo a negociar, pero mientras tanto el bloqueo se mantiene de camiones de porteadores vacíos en San Antonio".

"El lunes nos vamos a sentar de nuevo a la, a una conversación, a, yo creo que como a negociar", declaró Juan Araya, timonel de la CNDC. (FOTO: ATON)

En esta línea, explicó que los manifestantes se van "rotando", dado que "son como 200 camiones (movilizados), pero nunca están todos en la calle, siempre va rotando la gente y la alimentación".

Nuevas negociaciones programadas para el lunes

Luego de que las conversaciones del viernes no arrojaran soluciones concretas, las partes concordaron reiniciar las mesas de negociación el lunes a partir de las 9:00 horas.

Durante todo el fin de semana, los transportistas de porteadores vacíos mantendrán la paralización de accesos como herramienta de presión, a la espera de resolver el conflicto económico que afecta a las faenas de transporte de carga en la Región de Valparaíso.