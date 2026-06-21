Científica chilena perdió años de investigación tras robo de computador en Viña del Mar

Una microbióloga chilena denunció el robo de su computadora desde el interior de su vehículo en Viña del Mar, hecho que compromete una década de estudios sobre biodiversidad bacteriana costera.

El ilícito, perpetrado en pocos segundos, resultó en la pérdida de datos bioinformáticos de la Universidad Técnica Federico Santa María que no contaban con copias de seguridad, lo que obliga a la especialista a reconstruir gran parte de su producción académica reciente.

La víctima, quien lleva más de 10 años analizando microorganismos en el borde costero, explicó que el valor del equipo es ínfimo comparado con el patrimonio intelectual que contenía.

"Hay mucho trabajo ahí, hay mucho esfuerzo. Son muchos años de investigación y en realidad el computador no tiene valor comercial, sí tenía muchas fallas, pero aun así para mí como herramienta era muy valioso", advirtió la afectada, Fernanda Claverías, según consignó este sábado T13.

Según detalló la científica, "hay cosas que puedo recuperar de correos o de archivos que estaban en la nube, pero gran parte de la información solo estaba ahí. Eso implica volver a realizar muchos de los experimentos y gran parte del trabajo bioinformático que se estaba haciendo".

Tras la denuncia, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros inició las diligencias para intentar localizar el dispositivo antes de que sea vendido en circuitos informales. Las autoridades advierten que este tipo de delitos son comunes debido a la facilidad con la que se reducen estos artículos en el mercado negro.