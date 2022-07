Corte escuchó alegatos de nulidad de los condenados por el sicariato de Concón

La Corte de Apelaciones de Valparaíso revisó esta jornada los recursos de nulidad de juicio oral que presentaron tres de los cuatro condenados por el homicidio calificado, bajo la modalidad de sicariato, de Alejandro Correa, empresario que falleció en 2020 en Concón.

La Fiscalía estableció que el crimen derivó de un litigio por tierras que mantenía la víctima con Renato López, el financista del crimen, en la comuna de Quilpué.

Sin embargo, según su defensor privado, Claudio Uribe, en la sentencia falta que se reproduzca cómo se relacionaron las pruebas encontradas en el celular del autor material, específicamente una foto con la dirección de Correa, con la participación de López.

"Ninguna de las partes que defiende el juicio ha podido explicar cómo llegamos de esta fotografía en un papel, cómo llegamos de que había un juicio que estaba suspendido, cómo llegamos de eso a considerarlo inductor de un homicidio calificado", alegó.

De esta forma, dijo que "no lo pueden hacer, porque ese razonamiento no está en la sentencia".

"Por otro lado, señoría, se dice que hay escuchas telefónicas y otras pruebas: No hay ningún testigo, no hay ninguna escucha telefónica donde mi representado asuma delito alguno, no hay ningún contacto probado de mi representado con ninguno de los otros condenados", afirmó Uribe.

La audiencia es sobre el debate de aspectos técnicos entre las partes, donde incluso las defensas de otros dos de los condenados, Melissa Palma y Claudio Riveros, hicieron públicos sus descargos, a los que se opuso el Ministerio Público.

Finalmente, la sala de la Corte de Apelaciones resolvió que el próximo 27 de julio el Tribunal de Alzada va a comunicar si mantendrá las condenas, si las modifica o si anula el juicio, respecto de una o las tres personas que solicitan la medida.